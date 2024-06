„Die Salzachöfen werden nicht trockengelegt“

Zum geplanten Salzach-Kraftwerk in Golling starteten am Freitag die Bürgerdialoge. Die generelle Stimmung ist positiv. Sorgen machen sich die Bewohner aber um die Salzachöfen, wo weniger Wasser fließen wird. Die Projekt-Leitung will transparent vorgehen und legt in einer frühen Phase erste Daten auf den Tisch.