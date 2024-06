Wirt für Traditionsgasthaus an der Donau gefunden

Dem altehrwürdigen Fischerhäusl in Alt-Urfahr wird endlich wieder Leben eingehaucht. Im Dezember war der damaligen Betreiber – wie berichtet – mit Passiva in der Höhe von 280.000 Euro in die Pleite geschlittert. Der neue Pächter, ein nicht unbekannter Gastro-Fachmann in Linz, will ab Juli mit urig-echter, österreichischer Hausmannskost punkten.