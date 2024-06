Partnerin grausam gequält: Islamist (22) in U-Haft

Weil er seine Freundin grausam misshandelt haben soll, sitzt seit vergangener Woche ein mutmaßlicher Islamist in Wien in Untersuchungshaft. Die Frau soll von dem erst 22-Jährigen seit Februar tyrannisiert worden sein, nachdem sich der Mann ihren Aussagen zufolge bei einem mehrwöchigen Aufenthalt bei muslimischen Freunden in Frankreich radikalisiert hatte.