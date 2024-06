Hamas-Führer wirft Israel „Massaker“ vor: 210 Tote

Komplex und hochriskant sei die Rettung der Geiseln gewesen, schildert der israelische Armeesprecher Daniel Hagari. Die Befreiungsaktionen seien am Vormittag zeitgleich erfolgt, um eine Vorwarnung vor einem Armeeeinsatz und damit die Tötung der Geiseln im jeweils anderen Gebäude zu verhindern. In der Wohnung, in der sich die Frau befand, seien die Wächter vollkommen überrascht gewesen. In der anderen Wohnung sei es zu einem heftigen Feuergefecht gekommen, in dessen Zuge ein hochrangiger Polizeibeamter schwer verletzt worden und später im Krankenhaus ums Leben gekommen sei.