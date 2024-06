Klaus Bachler startet in Le Mans von Platz zwei

Der Manthey-Porsche mit Bachler, Alex Malykhin und Joel Sturm startet am Samstag in der LMGT3-Klasse von der zweiten Position aus. Die Pole für das gesamte Feld eroberte das Porsche-Hypercar mit André Lotterer, Kevin Estre und Laurens Vanthoor. Rekordsieger Porsche nimmt damit den 20. Gesamtsieg in Angriff.