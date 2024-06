Olympic Day in Linz wird ein Feiertag des Sports!

Auch LASK ist eingebunden

„Wir haben dazu die perfekte Infrastruktur“, ist Sportlandesrat Markus Achleitner Feuer und Flamme für die erste große Auflage des Olympic Day, der am 20. Juni von 9 – 17 Uhr im Olympiazentrum OÖ, der TipsArena und der Raiffeisen Arena steigt! Auch der LASK ist also eingebunden. Groß und vor allem Klein sollen für den Sport begeistert werden und ihn zelebrieren. „Jedes Kind, das wir in Bewegung bringen, ist vielleicht in einigen Jahren sogar eine Olympiahoffnung“, sagt Peter Mennel, Generalsekretär Österreichisches Olympisches Comité.