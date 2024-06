Neue burgenländische Start-ups auf der Überholspur

Neuer Rekord an Bewerbungen

Und der Zuspruch ist groß: heuer gab es mit 80 Bewerbungen sogar einen neuen Rekord. „Die kontinuierlich steigende Anzahl an Bewerbungen für unsere Programme, die in diesem Jahr erstmals die Marke von 100 überschreiten wird, spiegelt die Attraktivität und Relevanz unserer Angebote wider“, sagt Michael Gerbavsits, Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur Burgenland.