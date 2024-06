Raub in Wiener U-Bahn: Mann täuschte Straftat vor

Mann war stark angetrunken

Der Mann wurde daher erneut einvernommen und mit den erlangten Kenntnissen konfrontiert. Darauf gab er den Beamten gegenüber an, an diesem Abend stark angetrunken gewesen zu sein. Der Vorfall habe sich in seinem „Gedächtnis“ so ereignet. Weitere Aussagen verweigerte der Österreicher.