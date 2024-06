Axtmord in Wien: Ganze Siedlung steht unter Schock

Fassungslosigkeit herrscht in der Schwaigergasse in Wien-Floridsdorf. Bewohner müssen Mittwochmorgen auf dem Weg ins Büro jenen Platz queren, an dem am Vorabend noch ein Mann durch mehrere Polizei-Schüsse getötet wurde. Zuvor soll dieser seine Freundin (22) mit einer Axt erschlagen haben ...