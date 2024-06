Bootsunglück: Mehr als 80 Menschen ertrunken

Das Boot sei in der Früh auf dem Fluss Kwa in der Provinz Mai-Ndombe gesunken, teilte das Präsidialamt am Mittwoch mit großer Bestürzung auf der Plattform X mit. Präsident Felix Tshisekedi habe eine Untersuchung der Unfallursache angefordert. Wie viele Passagiere sich zum Zeitpunkt des Unglücks auf dem Boot befanden, blieb zunächst unklar.