Taxler stach Hundebesitzer nieder: 3 Jahre Haft

Wie berichtet, eskalierte am 23. Jänner des heurigen Jahres ein Streit zwischen einem Taxifahrer und einem Mann, der mit seiner zehnjährigen Tochter und seinem Hund in Wien-Brigittenau. Stein des Anstoßes war der Verdacht des Chauffeurs, der Hund hätte womöglich gegen seine Stoßstange uriniert.

Opfer: „Er ist gleich aus dem Auto gesprungen“

Er rief dem Hundebesitzer eine Beleidigung („Du Hurensohn!“) zu, worauf der andere Mann verbal konterte. „Da ist er gleich aus dem Auto gesprungen und ich hab schon ,Klack‘ gehört“, schilderte der 37-Jährige einem Schöffensenat am Wiener Straflandesgericht. Mit aufgeklappter Klinge habe ihm der Mann das Messer in den Kopf bzw. Hals stechen wollen, was der Angegriffene mit einem geblockten linken Unterarm verhindern konnte. Da habe der Taxler das Messer schnell in die andere Hand genommen und ihm seitwärts in den Rücken gestochen, erklärte der Zeuge.