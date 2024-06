Nächste Panne bei AUA: Maschine musste notlanden

Der Vorfall ereignete sich am 8. Juni, auf dem Flug OS561 von Wien Schwechat nach Zürich. Der Airbus A320 – just dasselbe Modell, das auch in den Hagelflug verwickelt war – war um 7 Uhr gestartet, doch bereits während des Steigfluges kam es zu einer derartigen Rauchentwicklung in der Kabine, dass die Piloten umkehren mussten.