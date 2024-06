Pilot: „Hätte in einer Katastrophe enden können“

Zwei Hagelflieger „bearbeiteten“ am Sonntag über dem steirischen Hartberg genau jene Gewitterzelle, die die AUA-Maschine am Weg von Palma nach Wien in Turbulenzen brachte. Für Chefpilot Josef Mündler ist es ein Rätsel, wie der Airbus in eine derart gefährliche Situation geraten konnte.