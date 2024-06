„Für Leute mit Flugangst ist das traumatisierend“

Der Hagelunfall mit einem AUA-Flieger in 6100 Meter Höhe verunsichert offenbar viele. Nach der Landung in Wien wurde ersichtlich, dass die Nase des Flugzeugs völlig zertrümmert war. Die Linzer Psychologin und Psychotherapeutin Ivana Gloger bietet für Betroffene einschlägige Seminare gegen die Flugangst an.