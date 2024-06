Doppelmörder per Giftspritze hingerichtet

Im US-Bundesstaat Missouri ist am Dienstag ein Todesurteil gegen einen verurteilten Mörder vollstreckt worden. Der 69-Jährige sei per Giftspritze hingerichtet worden, erklärte die Strafvollzugsbehörde. Er war der zweite Inhaftierte, der in Missouri in diesem Jahr exekutiert wurde – und der siebente in den USA.