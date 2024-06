Amnestie für katalanische Separatisten in Kraft

Haftbefehle derzeit noch aufrecht

Zuvor müsste die Justiz jedoch Haftbefehle aufheben, was noch einige Zeit in Anspruch nehmen könnte. Der zuständige Richter am Obersten Gerichtshof in Madrid, Pablo Llarena, teilte in einer ersten Reaktion mit, die von ihm Anfang 2023 gegen Puigdemont und drei weitere separatistische Politiker erlassenen Haftbefehle würden vorerst aufrechterhalten. Llarena habe der Staatsanwaltschaft und den Anwälten der Betroffenen fünf Tage Zeit gegeben, um eine Stellungnahme bezüglich der „Anwendbarkeit“ des neuen Amnestiegesetzes abzugeben, bevor er über eine Aufhebung der Haftbefehle entscheide, teilte der Oberste Gerichtshof mit.