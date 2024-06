Spanx-Krise zwingt Sängerin zum Hamsterkauf!

„Wurst in der Pelle“

Ob die Aktion erfolgreich war? Nicht ganz, denn, was bisher in Adeles Garderobe landete, war „definitiv nicht groß, sondern eher zu klein“. „Es war so, als würde ich eine Wurst in die Pelle pressen. Es war so stressig“, berichtete Adele ihrem Publikum amüsiert.