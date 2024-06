Luxusuhrenhersteller Rolex: Mitarbeiter belästigt?

Die Schweizer Gewerkschaft Unia hat nach eigenen Angaben Kenntnis von verschiedenen Belästigungsfällen beim Luxusuhrenhersteller Rolex. Weil Rolex Opfer dieser Belästigungen laut Unia auch noch unrechtmäßig entlassen habe, will die Gewerkschaft nun vor das Arbeitsgericht ziehen. Unia berichtete in einer Mitteilung vom Montag von „Dutzenden“ Fällen von Belästigung unter den Angestellten am Hauptsitz von Rolex in Genf.