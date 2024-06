Audi von 19-jährigem Raser wird nicht versteigert

Kein Zwangsverkauf

Das bleibt dem 19-Jährigen aber erspart: „Es wird von uns keine Versteigerung geben“, sagt der Rohrbacher Bezirkshauptmann Valentin Pühringer. Grund: „Das Fahrzeug gehört einer dritten Person und wird in den nächsten Tagen an ihn ausgefolgt.“ In anderen Worten: Der 19-Jährige war zwar Lenker des Autos, aber nicht dessen Eigentümer, daher gibt es keinen Zwangsverkauf. Zulassungsbesitzer des Audi dürfte der Vater des Rasers sein.