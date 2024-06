Kroatien gewinnt EM-Generalprobe in Portugal 2:1!

Während Portugals Superstar Cristiano Ronaldo nur auf der Ersatzbank saß, stand bei den Kroaten Altmeister Luka Modric in der Startelf und besorgte auch die frühe Führung. Der 38-Jährige traf per Elfmeter nach Foul von Vitinha an Mateo Kovacic (8.). Nach dem Ausgleich durch Diogo Jota (48.) schoss Ante Budimir (56.) die Gäste zum gelungenen Test für den schweren Einstieg in die EURO. Kroatien startet nächsten Samstag gegen Spanien, Portugal bekommt es am 18. Juni im ersten Match mit Tschechien zu tun.