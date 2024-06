Infernalisches Gewitter suchte Kleinwalsertal heim

Unwetter auch in anderen Landesteilen

Geblitzt und gedonnert hat es auch in anderen Landesteilen Vorarlbergs, wenngleich nicht in diesem infernalischen Ausmaß: In der Walgaugemeinde Nenzing war ein Baum auf ein Auto gekracht, zudem hat eine Sturmböe einen Laternenmast umgeweht. Und in Schoppernau müsste die Feuerwehr ausrücken, weil ein umgestürzter Baum die Bregenzerwaldstraße (L200) unpassierbar gemacht hatte.