In Montreal steigt die Angst vorm „Mauerkuss“

Kanadas Wetterfrösche sind vor dem morgigen Grand Prix in Montreal in Aufruhr. Dunkle Regenwolken sind im Anmarsch auf die im Sankt-Lorenz-Strom künstlich aufgeschüttete Île Notre-Dame. Womit sofort Erinnerungen an das Rennen 2011 geweckt werden – ein Grand Prix für die Ewigkeit. Mit 4:04:39,537 Stunden war er der längste in der Geschichte der Königsklasse. Und hatte eine Regeländerung zur Folge: Ein Grand Prix ist unabhängig von der tatsächlichen Fahrzeit beendet, wenn vier Stunden seit dem Start verstrichen sind.