FTI streicht alle Reisen in nächsten vier Wochen

Der Stiftungsrat des Garantiefonds habe diese Sonderregelung beschlossen, um die Zeit zwischen dem Konkurs der FTI Touristik GmbH in Deutschland am 3. Juni 2024 und einem allfälligen Konkurs der FTI Touristik AG in der Schweiz zu überbrücken, wie der Fonds am Freitag mitteilte. Er will damit die Kunden in „dieser schwierigen, anspruchsvollen und unübersichtlichen Zeit unterstützen“.