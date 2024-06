Deutliche Kritik an fehlendem Glanz in der DTM

„Wichtig, dass wir uns top präsentieren“

Was sagen die Fahrer selbst dazu? „Ich achte auf so etwas nicht, ich laufe im Fahrerlager auch nicht herum. Ich bin entweder im Auto oder im Truck und bereite mich auf die nächste Session vor. Aber es ist wichtig, dass wir uns top präsentieren“, so Champ Thomas Preining, der heute und morgen in Zandvoort nach seinem ersten Saison-Triumph am Lausitzring nachlegen will. „Der Plan ist, dass wir wieder aufs Podest fahren und möglichst viele Punkte holen“, so der Linzer.