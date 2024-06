Feuerwehr rettete Bewohner aus brennendem Haus

Das war knapp: Freitagfrüh gegen 2 Uhr wurde der Feuerwehr gemeldet, dass es in einem Wohnblock in Mäder brennen würde. Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, quollen bereits dichte Rauchwolken aus dem Obergeschoss. Zudem rief eine Person, die sich auf den Balkon gerettet hatte, um Hilfe. Mit einem Steiger der Feuerwehr Götzis wurde diese binnen weniger Minuten geborgen, parallel dazu durchsuchte ein Atemschutztrupp das Gebäude nach weiteren Bewohnern.