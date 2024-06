EURO-Kader steht: Diese drei Träume sind geplatzt!

Bei WAC-Offensivmann Ballo war alleine schon die Nominierung für den Großkader eine Überraschung gewesen. Für das EM-Ticket reichte es schließlich nicht. Der 22-Jährige, der wie Lawal bisher noch kein A-Länderspiel bestritten hatte, reist direkt zur ÖFB-U21-Auswahl weiter. Rangnick informierte das Trio am Freitag nach dem Training und vor dem Abflug in die Schweiz, wo am Samstag in St. Gallen die EURO-Generalprobe steigt. „Ich freue mich nicht darauf, und ich glaube, keiner meiner Teamchef-Kollegen freut sich darauf, solche Gespräche zu führen“, hatte der 65-Jährige bei der Abschluss-Pressekonferenz zu diesem Thema gesagt.