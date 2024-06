Plus 0,3%: Wirtschaft erholt sich nur schleppend

Schnelleres Wachstum in den Folgejahren

Die Wirtschaft dürfte sich aus Sicht der Nationalbank heuer etwas erholen, allerdings nur schleppend. Dazu beitragen sollten steigende Reallöhne, die den privaten Konsum ankurbeln, sowie zunehmende Exporte. Bei den sogenannten Bruttoanlageinvestitionen – etwa der Ankauf neuer Anlagen in Produktionsbetrieben – werden dagegen weiter Rückgänge gesehen. Vor allem Investitionen in Ausrüstung und Wohnbau würden von hohen Finanzierungskosten und schlechten Gewinnerwartungen gedrückt, teilte die Nationalbank am Freitag mit.