TV-Konsum wieder auf Vor-Pandemie-Niveau angelangt

Österreich ist wieder in der Normalität angelangt, zumindest mit Blick auf die Bewegtbildnutzung. 223 Minuten nutzten die 4000 Befragten der Bewegtbildstudie 2024 täglich im Schnitt TV- oder Videoangebote – und damit in etwa so viel wie vor der Corona-Pandemie 2019. Gegenüber dem Vorjahr schrumpfte die Hinwendung zu Bewegtbild um 23 Minuten, gegenüber dem Corona-Hoch 2021 um 58 Minuten.