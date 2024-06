30 Fahrer gestürzt! Etappe abgebrochen

Bei der Dauphiné-Radrundfahrt hat am Donnerstag ein Massensturz von etwa 30 beteiligten Fahrern zu einem Abbruch der Etappe geführt. Rund 21 Kilometer vor dem Ziel auf dem fünften Teilstück nach Saint-Priest kam es wegen der rutschigen Verhältnisse auf der Straße zu dem Zwischenfall. Die Veranstalter erklärten die Neutralisierung auf X (früher Twitter) mit dem Mangel an medizinischer Hilfe an der Strecke. Der Rest der Strecke wurde neutralisiert absolviert.