Junge Muslime wollten Islamisten-Terror verbreiten

Einer der Verdächtigen in Untersuchungshaft

In U-Haft kam nur einer der Verdächtigen: ein 18-Jähriger, bei dem die Justiz in Linz Flucht- und Tatbegehungsgefahr sah. Das bestätigte Ulrike Breiteneder, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Linz. Auch einen Niederösterreicher habe die Gruppe angestiftet: Ein 19-Jähriger war nicht rechtskräftig verurteilt worden, weil er in St. Pölten IS-Graffiti aufgesprüht hatte.