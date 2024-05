„Moschee“ im Wohnzimmer: Prozess gegen Jugendliche

Hinrichtung auf Video

Der Prozess in Linz findet am 6. Juni unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen statt. Den vier jungen Leuten wird vorgeworfen, IS-Propaganda via Social Media verbreitet zu haben. Demnach sei in einer Chatgruppe entsprechendes Material geteilt worden, unter anderem ein nachgestelltes Hinrichtungsvideo, auch sei versucht worden, weitere Mitglieder anzuwerben.