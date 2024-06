Proben von Mond-Rückseite erreichen Rückkehrmodul

China hat bei seiner Mission, Gesteinsproben von der Rückseite des Mondes zur Erde zu bringen, eine wichtige Hürde genommen. Das Aufstiegsmodul der Sonde „Chang‘e-6“ dockte am Donnerstag im Mondorbit erfolgreich an das aus einem Orbiter und einem Rückkehrfahrzeug bestehende Raumschiff an.