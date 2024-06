Brandstifter schlug im Großwalsertal zu

In der Nacht auf Mittwoch ist in der Gemeinde St. Gerold im Vorarlberger Großwalsertal ein Holzstapel in Flammen aufgegangen. Glücklicherweise wurde der Brand von einem Anrainer gerade noch rechtzeitig bemerkt, sodass ein Übergreifen auf einen Holzschopf verhindert werden konnte. Die Polizei vermutet Brandstiftung.