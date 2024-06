Solidarität für Lkw-Fahrer von den Brummi-Kollegen

Tätowierer & Fahrzeugweihe

Die Highlights der Party am Samstag, den 29. Juni ab 9 Uhr, sind u.a.: Live-Musik mit ELA, Lkw-Prämierung, ein Tätowierer, ein Folierer, Gag-Schilder und eine große Tombola. Kinder können sich in der Hüpfburg austoben. Nach einem Frühschoppen und der Fahrzeugweihe, endet das Fest am Sonntag um 14 Uhr. Selbstverständlich werden die Lenker das Wochenend- und Nachtfahrverbot beherzigen. „Die Abreise beginnt am Montag pünktlich um 5 Uhr Früh“, verspricht Walter Hasieber. „Die meisten haben die Ware, die sie ausliefern müssen, an Bord. Sie fahren also in direkt die Arbeit.“