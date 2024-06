Wie kann man Flüchtlings-Bewegungen eindämmen?

Welche Maßnahmen in den Herkunftsländern wären in Ihren Augen besonders wichtig, um Fluchtgründe zu reduzieren? Wie könnten internationale Organisationen und Regierungen bei der Bewältigung von Flüchtlingsströmen zusammenarbeiten? Welche Herausforderungen sehen Sie dabei? Wir freuen uns auf eine konstruktive und sachliche Diskussion dazu in den Kommentaren.