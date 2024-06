Swen Temmel: „Ich will ein Superstar werden“

Mit Schwarzenegger, Stallone und Travolta ist Swen Temmel groß geworden, sie sind der Grund, wieso er schauspielert. Überhaupt: „Als Schauspieler will ich den Zuschauern ermöglichen, für zwei Stunden aus ihrem Alltag auszubrechen, ihre Sorgen zu vergessen, abzuschalten. Die Welt steht am Abgrund, es gibt Kriege, Terror, Krankheiten. Da ist unsere Zunft gefordert: Wir sollten den Menschen Unterhaltung bieten, sie entführen in andere Welten“. Eine noble Einstellung von einem Beruf, in dem es sich oft um Äußerlichkeiten geht: „Wenn ich berühmt werden will, gibt es einfachere Möglichkeiten: Zum Beispiel nackt über die Croisette zu laufen“, lachte Temmel. „Dann bin ich morgen in allen Zeitungen“. Aber das ist sein Weg nicht: Er will mit Niveau unterhalten.