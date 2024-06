Acht Neulinge im ÖFB-U21-Kader gegen Schottland

Das österreichische Fußball-U21-Nationalteam testet am Freitag (19.00 Uhr) in Wiener Neustadt gegen Schottland. Im Camp in Bad Tatzmannsdorf begrüßte Teamchef Werner Gregoritsch insgesamt acht Neulinge, darunter Justin Omoregie, Zeteny Jano und Luka Reischl von Liefering und Benjamin Böckle von Preußen Münster.