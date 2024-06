Selenskyj ruft Bürger zum Stromsparen auf

Nach einem erneuten russischen Raketenangriff am Wochenende ist das beschädigte Wasserkraftwerk an einem Stausee des Dnipro bei Saporischschja laut Behörden in „kritischem Zustand“. Spezialisten müssten die Sicherheit des dazugehörigen Damms untersuchen, so der Militärgouverneur von Saporischschja, Iwan Fedorow.