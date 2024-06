Wiesberger als Zweiter zwei Schläge am Sieg vorbei

Der in der Weltrangliste außerhalb der besten 200 liegende Canter feierte seinen ersten Tour-Sieg. Wiesberger muss auf seinen neunten sowie ersten seit 2021 auf der vormaligen European-Tour hingegen noch warten. Der mit dem Südafrikaner Thriston Lawrence geteilte zweite Platz in Deutschland ist sein erstes Ergebnis in den Top 20 nach seiner Rückkehr aus der LIV-Tour mit Saisonbeginn. Seine österreichischen Landsmänner Lukas Nemecz und Matthias Schwab hatten den Cut an der geteilten 106. Stelle deutlich verpasst.