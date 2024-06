EU zwischen einstiger Euphorie und neuer Probleme

Vorbild Dänemark

„Wir können von der EU profitieren, aber die EU kann auch von uns lernen“, zeigt sich Landeshauptmann Hans Peter Doskozil überzeugt. Das Burgenland habe sich als Vorreiterregion positionieren können, vor allem mit dem Anstellungsmodell für betreuende Angehörige, aber auch in Sachen Wohnbaupolitik oder Mindestlohn. Erst im Vorjahr erhielt das östlichste Bundesland die Auszeichnung als „Beste Bio-Region“. In manchen Bereichen sind für Doskozil hingegen andere Länder Vorbild – etwa Dänemark, wenn es um das Gesundheitssystem geht: „Keine Wahlärzte, alle sind Vertragsärzte der Gesundheitskassa. So beugt man einer Zwei-Klassen-Medizin vor.“