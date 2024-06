„Ciao Kakao, Ende Gelände“: Ski-Dame hört auf

„Hiermit hänge ich die Rennski an den Nagel“, beendete Kapfer, die aus Garmisch-Partenkirchen kommt, ihr Posting. Sie möchte sich bei allen, „die mich auf meinem Weg unterstützt und an mich geglaubt haben“, bedanken. „Niemals werde ich diese besondere Zeit, die Menschen, die ich kennengelernt habe und die unglaublichen Orte, an denen ich Rennen fahren durfte, vergessen“, so Kapfer.