Österreich kam gegen Island nicht über 1:1 hinaus!

Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam ist dem direkten Ticket für die EM 2025 in der Schweiz keinen entscheidenden Schritt nähergekommen! Die Truppe von Teamchefin Irene Fuhrmann trennte sich am Freitag in der Innviertel Arena in Ried von Island mit 1:1 und liegt damit zur Quali-Halbzeit weiter nur aufgrund eines mehr geschossenen Tores vor dem punktgleichen Rivalen auf Rang 2 der Gruppe A4. Am Dienstag (21.30 Uhr) kommt es in Reykjavik zum „Rückspiel“.