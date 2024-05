Tatverdächtiger sagt, dass er „nicht schuldig“ ist

Tat nach Party

Der 42-Jährige hatte im Februar offenbar in seinem Haus mit mehreren Freunden eine private Party gefeiert, wie die Ermittlungen der Polizei in Thailand ergaben. Dabei dürfte er mit einem 37-jährigen Marokkaner in Streit geraten sein. Die beiden Männer waren dann – so Medienberichte in Thailand – vor das Haus gegangen.



Dort soll der Nordafrikaner aus dem Pick Up des Oberösterreichers einen Metallgegenstand genommen und auf ihn eingeschlagen haben. Danach flüchtete der mutmaßliche Täter, wurde aber wenig später verhaftet-