„Atlas“: Sci-Fi-Blockbuster mit Jennifer Lopez

Es gibt nichts, was sie nicht kann – oder nicht zumindest versucht. Mit ihrer Musik ist Jennifer Lopez groß geworden, als Schauspielerin hat sie ihren Ruf als Tausendsassa in Stein gemeißelt – ob man ihre Filme mag oder nicht. Wobei: so viele Genres, wie Lopez in den vergangenen Jahrzehnten beackert hat, findet sich bestimmt jeder etwas. Ob romantische Komödie, Krimi-Drama oder neuerdings eben Science-Fiction-Action.