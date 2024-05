„Tut sehr gut – vor allem nach so einer Saison“

NBA-Prominenz zu Gast in Wien. Im Rahmen seines Basketball-Camps in der alten Kagraner Heimstätte sprach Jakob Pöltl, Center der Toronto Raptors, mit krone.at-Redakteur Anatol Szadeczky über seine Freude am Training mit Kindern, die abgelaufene Saison sowie die bevorstehenden Herausforderungen in Toronto.