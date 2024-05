Das musste er vor der Hochzeit noch erledigen

Die Blümchen will er seine Ehefrau in spe am Tag der Hochzeit und vor ihrer Abfahrt überreichen. Da sie ohnehin in getrennten Betten und Zimmern schlafen, werden sie auch diese Nacht im selben Haus verbringen. Mit dem Brautstrauß bewaffnet fährt Simone „Bienchen“ Reiländer dann ins Grand Hotel, „in die Suite, wo wir dann auch die Nacht verbringen werden“, erklärte Lugner stolz.