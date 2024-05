Das große (Liebes-) Show stehlen bei den Lugners

Während Richard Lugner schon bald, um genauer zu sein am 1. Juni, zum sechsten Mal den Bund der Ehe eingehen will, dreht sich Tratsch und Klatsch des Landes um das neu entfachte Feuer im Liebesleben seiner Exfrau – die sich selbst noch immer als Familienoberhaupt der Lugners betitelt. Dabei wartete „Mörtel“ (und alle Fans des Baulöwen) doch sehnlichst auf die Liebe, die er beim zweiten Anlauf in auch in seinem „Bienchen“ fand.