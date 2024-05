Trump schuldig: Stormy Daniels reagiert emotional

Daniels schilderte pikante Begegnung vor Gericht

In dem Prozess war Trump vorgeworfen worden, er habe seine Aussichten auf einen Erfolg bei der Präsidentenwahl 2016 durch die Zahlung von 130.000 Dollar Schweigegeld an Stormy Daniels (bürgerlicher Name: Stephanie Clifford) verbessern wollen und den Geldfluss anschließend unrechtmäßig verbucht. Daniels hatte in dem Verfahren ausgesagt, sie habe im Jahr 2006 in Trumps Hotel-Suite am Lake Tahoe Sex mit ihm gehabt.