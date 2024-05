Wahlkampf im Gefängnis? Trump wäre nicht der Erste

Spendenwebsite brach zusammen

Trump jedenfalls versucht, den Schuldspruch für sich zu nutzen. Direkt nach dem Urteil bat sein Team bei Anhängern um Spenden. „Ich bin ein politischer Gefangener“, hieß es in einer E-Mail und auf der Spendenwebsite des republikanischen Politikers. „Ich wurde in einem manipulierten Hexenjagd-Prozess verurteilt: Ich habe nichts falsch gemacht“, schrieb Trump. „Aber mit eurer Unterstützung in diesem Moment der Geschichte werden wir das Weiße Haus zurückgewinnen und Amerika wieder groß machen.“ Die Spendenwebsite brach daraufhin am Donnerstag zusammen.