Gewaltvorwurf: Prozess gegen deutschen Tennis-Star

Zverev ist gerade mitten in den French Open in Paris. Parallel startet am Freitag der Prozess gegen den 27-Jährigen am Amtsgericht Tiergarten in Berlin. Im Mai 2020 soll er seine Ex-Freundin bei einem heftigen Streit gegen eine Wand gedrückt und mit beiden Händen gewürgt zu haben – die Anklage lautet auf Körperverletzung.